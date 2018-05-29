Команда, за которую должны болеть все фанаты сериала "Narcos": представляем сборную Колумбии

Колумбия

Конфедерация: КОНМЕБОЛ

Рейтинг ФИФА: 16 место

Лучший результат на чемпионате мира: 1/4 финала, 2014 год (Бразилия) - проигрыш сборной Бразилии 1:2

Гвардейцы: Карлос Вальдерама (111 матчей) – в истории, Давид Оспина (85 матчей) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Радамель Фалькао (29 голов) - в истории и в заявке

История выступлений на ЧМ

Сборная Колумбии пять раз попадала на чемпионат мира, первые турниры команда пропустила, дебютировав на мундиале 1962 года в Чили. Колумбийцы попали в группу к Уругваю, СССР и Югославии. Колумбия сумела открыть счёт в дебютном матче на ЧМ, но затем во втором тайме уругвайцы ответили двумя голами и выиграли ту встречу.

Запоминающимся получился матч против сборной СССР, колумбийцы не смогли сдержать стартовый натиск соперника, пропустив три мяча за 11 минут, затем команды обменялись голами и к 67 минуте на табло горел счёт 4:1 в пользу команды СССР. Советские футболисты посчитали, что дело сделано, расслабились, за что в итоге поплатились. Колумбия успела забить за оставшееся время три мяча и набрала первые очки на мундиале.

В последнем туре решалась судьба путевки в плей-офф. Сборной Югославии достаточно было сыграть вничью, колумбийцам нужна была только победа, балканцы не стали искушать судьбу и играть на удержание нужного результата, сокрушив соперника со счетом 5:0. Колумбия в итоге заняла последнее место в группе.

Затем в течение 20 лет колумбийцы не могли преодолеть сито квалификации, попасть на мундиаль удалось лишь в 1990 году. В том ЧМ принимали участие 24 команды, поэтому из группы можно было выйти, даже заняв третье место, чем и воспользовалась сборная Колумбии, которая обыграла ОАЭ, сыграла вничью с ФРГ и проиграла Югославии.

В 1/8 финала колумбийцы встретились с Камеруном. Основное время матча завершилось 0:0, а в дополнительное роковой ляп совершил вратарь Рене Игита, который имел привычку убегать с мячом к центру поля, обыгрывая соперников. Роже Милла совершил перехват и забил гол в пустые ворота, Камерун победил 2:1. В неспокойной Колумбии такая ошибка могла оказаться фатальной, но вратарь дружил с наркобароном Пабло Эскобаром, был основным вратарем его клуба "Атлетико Насиональ", поэтому серьезных последствий не было.

Однако через четыре года результативная ошибка стоила жизни капитану сборной Колумбии Андресу Эскобару (он также играл за "Атлетико Насиональ", но к тому времени его известный однофамилец уже был застрелен полицией). От талантливой сборной Колумбии ждали успехов на родине, перед чемпионатом мира они проиграли только одну игру из 26, однако на мундиале не смогли выйти из группы. В первом туре колумбийцы проиграли румынам, а затем во втором туре встречалась с командой США. Поражение в этой игре ставило крест на выходе в 1/8 финала. На 34 минуте Андрес Эскобар прерывал фланговый прострел и срезал мяч в свои ворота, затем американцы забили и второй гол, ответить на это удалось лишь один раз. Последняя игра стала формальностью, колумбийцы вылетели из турнира. Через 10 дней Эскобара расстреляли в Медельине.

В 1998 году Колумбия снова не смогла выйти из группы, а затем наступил кризис, сборная не попадала на три мундиаля подряд, пока не появилось новое поколение, которое вывело сборную на новый уровень. В 2014 году колумбийцы выиграли все три игры в группе (у Японии, Греции и Кот-Д'Ивуара), затем обыграли Уругвай, но в 1/4 финала не смогли справиться с хозяевами бразильцами. На том турнире взошла звезда Хамеса Родригеса, который с шестью мячами стал лучшим бомбардиром, а после ЧМ ушел в "Реал".

Отбор на ЧМ

Отбор на ЧМ в КОНМЕБОЛ был одним из самых интересных, только Бразилия выступала достаточно стабильно и заранее обеспечила путевку на мундиаль. Остальные команды вели борьбу до последнего тура, колумбийцы имели очковый запас, в концовке выступали достаточно средне, пред последним туром помимо них на выход претендовали Парагвай, Чили, Перу и Аргентина. В итоге парагвайцы проиграли худшей команде континента Венесуэле на своем поле и лишились шансов на выход, также не смогли попасть на ЧМ проигравшие бразильцам чилийцы, а Колумбия и Перу сыграли вничью, которая устроила обе стороны.

Состав сборной Колумбии на ЧМ-2018 (предварительная заявка):

Вратари: Иван Арболеда ("Банфилд", Аргентина), Хосе Куадрадо ("Онсе Кальдас"), Давид Оспина ("Арсенал", Англия), Камило Варгас ("Депортиво Кали");

Защитники: Сантьяго Ариас (ПСВ, Голландия), Фарид Диас ("Олимпия", Парагвай), Франк Фабра ("Бока Хуниорс", Аргентина), Стефан Медина ("Монтеррей", Мексика), Йерри Мина ("Барселона", Испания), Бернардо Эспиноса, Хоан Мохика (оба – "Жирона", Испания), Оскар Мурильо ("Пачука", Мексика), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм", Англия), Вильям Тесильо ("Леон", Мексика), Кристиан Сапата ("Милан", Италия);

Полузащитники: Абель Агилар ("Депортиво Кали"), Вилмар Барриос, Эдвин Кардона, Себастьян Перес (все – "Бока Хуниорс", Аргентина), Хуан Куадрадо ("Ювентус", Италия), Густаво Куэльяр ("Фламенго", Бразилия), Джефферсон Лерма ("Леванте", Испания), Джованни Морено ("Шанхай Шэньхуа", Китай), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт", Аргентина), Хамес Родригес ("Бавария", Германия), Карлос Санчес ("Эспаньол", Испания), Матеус Урибе ("Америка", Мексика);

Нападающие: Карлос Бакка ("Вильярреал", Испания), Мигель Борха ("Палмейрас", Бразилия), Радамель Фалькао ("Монако", Франция), Хосе Искиэрдо ("Брайтон", Англия), Луис Муриэль ("Севилья", Испания), Йимми Хара, Теофило Гутьеррес (оба – "Хуниор"), Дуван Сапата ("Сампдория", Италия).

Оптимальный состав: Оспина, Ариас, Д. Санчес, Мина, Диас, Куадрадо, Агилар, К. Санчес, Кордона, Родригес, Фалькао.

Ключевые игроки

У Колумбии крепкий состав, с несколькими звездами. Лучший бомбардир сборной Радамель Фалькао пропустил ЧМ-2014 из-за разрыва крестообразных связок колена. В то время Фалькао считался одним из лучших форвардов, он блистал в "Порту" и "Атлетико" стабильно забивая более 30 голов за сезон, после чего перешел в "Монако", где и получил травму. Затем в его карьере наступил спад, его отдавали в аренду в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но в Англии заиграть не удалось. В АПЛ он забил только пять голов за два сезона и вернулся в "Монако", где снова обрел уверенность, почувствовал вкус голов. В сезоне 16/17 он стал чемпионом Франции, а в завершившемся вытащил "Монако" на второе место.

Еще один лидер команды – Хамес Родригес. Он блистал на ЧМ-2014, затем перешел в "Реал", но там не стал ключевым игроком, хотя выступал неплохо. В поисках стабильного места в основном составе он ушел в аренду в "Баварию", где провел этот сезон, а также отыграет и следующий. У немецкого клуба есть право выкупа футболиста за 40 миллионов евро. Также звездой можно считать и Хауна Куадрадо из "Ювентуса", игрок может закрыть всю правую броску, хотя лучше себя проявляет в атаке.

Тренер

Хосе Пекерман тренирует Колумбию с 2012 года, именно он привел команду к историческому успеху – четвертьфиналу ЧМ-2014, хотя та сборная могла замахнуться на большее. Начинал свою карьеру в различных молодежных командах Аргентины и Чили, затем ему доверили Аргентину U-20, с которой Пекерман выиграл три чемпионата мира и два чемпионата Южной Америки.

В 2004 году пошел на повышение, ему доверили национальную сборную, которую спициалист повез на ЧМ в Германию. Аргентинцы имели неплохой состав, это был первый мундиаль для Лионеля Месси, которому на тот момент было 18 лет. Аргентина выиграла свою группу, затем в 1/8 финала справилась с Мексикой, но в четвертьфинале проиграла по пенальти немцам. Этот результат не устроил Федерацию футбола Аргентины. Пекерман ушел в отставку, затем он работал с мексиканскими клубами, пока его не пригласили на пост тренера сборной Колумбии.

Перспективы на ЧМ

У Колумбии достаточно ровная группа, где ее соперниками будут японцы, поляки и сенегальцы. Сборная считается фаворитом квартета, хотя каждая команда может преподнести сюрприз. Грандов мирового футбола нет, но уже в 1/8 финала сборная Колумбии может сыграть с Англией или Бельгией. Эти соперники на порядок сильнее. Из группы колумбийцы должны выходить без проблем, в 1/8 финала они могут побороться, но в любом случае четвертьфинал – это их потолок.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: В шестой раз на мундиале: "Синие самураи" едут в Россию | http://soccernews.ru