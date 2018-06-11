Команда звезд или команда-звезда? Швейцария едет в Россию повторять свое величайшее достижение на Чемпионатах Мира

Сборная Швейцарии по футболу

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 6

Лучший результат на Чемпионатах Мира: четвертьфинал 1934 (проигрыш Чехословакии 2:3), 1938 (проигрыш Венгрии 2:0) и 1954 годов (проигрыш Австрии 7:5).

Гвардейцы: Хайнц Херманн (118 матчей) – в истории, Штефан Лихтштайнер (100 матчей) – в заявке.

Лучшие бомбардиры: Александр Фрай (43 гола) – в истории, Джердан Шакири (20 голов) – в заявке.

История выступлений на Чемпионате Мира

Свой путь на мундиалях Швейцария начала еще в далеком 1934 году. Все свои самые лучшие результаты "красно-белые" показали именно тогда – в середине ХХ ст., после чего сборная этой горной страны считалась крепким середняком не только в европейском, но и в мировом футболе, но вот чего-то действительно стоящего показать так и не смогла. В 1934 году, на втором мундиале в истории футбола, Швейцария смогла добраться до четвертьфинала. Но для этого ей потребовался всего 1 матч. "Красно-белые" победили Нидерланды со счетом 3:2, но в следующем же матче проиграли Чехословакии (2:3), которая в последствии чуть было не выиграла турнир, проиграв в финале хозяевам чемпионата итальянцам.

А все дело в том, что Чемпионаты Мира 1934 и 1938 годов проходили по олимпийской системе: проиграл ‒ выбыл. Именно поэтому на следующем мундиале Швейцария снова повторила свой лучший результат. Но для это пришлось сыграть целых 2 матча. После ничьи с Германией 1:1, по регламенту команды должны были совершить переигровку, в которой Швейцария одолела Третий рейх со счетом 4:2. Но вот пройти дальше четвертьфинала "красно-белым" не удалось, ведь там на них снова ждал будущий финалист – очень мощная сборная Венгрии.

В третий раз Швейцария повторила свое лучшее достижение на Чемпионатах Мира в 1954 году. Тогда мундиаль проходил именно в стране кантонов. Но теперь для повторения успеха пришлось приложить немного больше усилий. Для начала стоило пройти групповой этап вместе с Англией, Италией и Бельгией. А это оказалось совсем непросто, ведь по итогам всех матчей квартета Швейцария вляпалась в судейский скандал, из-за чего пришлось играть дополнительный матч.

Еще в первом туре, в игре Швейцария – Италия, судья не засчитал чистый гол итальянцев при счете 1:1, углядев в эпизоде офсайд, сразу после чего швейцарцы забили гол и вырвали победу. Выигрыш хозяев турнира привел к тому, что по итогам группового этапа эти две команды имели равное количество очков. Было принято решение о дополнительном матче. В нем Швейцария оказалась значительно сильнее и уничтожила Италию со счетом 4:1. А на стадии 1/4 финала страна кантонов сыграла один из самых странных поединков в истории мундиалей против сборной соседней Австрии. Все дело в том, что зрители увидели голы на 16, 17, 19 (Швейцария), 25, 26, 27, 32, 34 и 39 (Австрия) минутах встречи, а сам матч в итоге закончился победой австрийцев со счетом 7:5. Не каждая команда может похвастаться такой историей зрелищной и голевой историей, хоть даже и проигрышной.

После таких ярких Чемпионатов Мира последовали абсолютные провалы в 1962 и 1966 годах, когда команда проиграла все матчи в групповом этапе и даже ни разу не сыграла вничью, а следом настало "мундиальное затишье", которое длилось аж 28 лет.

Следующий раз Швейцария попала на Чемпионат Мира только в 1994 году. Подопечные Роя Ходжсона оказались в одной группе с Румынией, Колумбией и хозяевами турнира – США. Хотя многие помнят этот квартет далеко не из-за прорыва Швейцарии, а из-за матча между США и Колумбией, в котором латиноамериканский защитник Андрес Эскобар забил гол в собственные ворота, что впоследствии будет стоить ему жизни.

Но, как бы жутко это не звучало теперь, "красно-белые" только выиграли от того автогола. Победа над Румынией (1:4), ничья с США (1:1) и поражение от Колумбии (0:2) вывели подопечных Ходжсона на второе место и позволили швейцарцам впервые за очень долгое время сыграть в плей-офф. Но победить жаждущую крови Испанию в 1/8 не удалось. 0:3 и Швейцария отправляется на еще один "мундиальный" перерыв – теперь уже до 2006 года.

На Чемпионате Мира в Германии команда хорошенько нашумела в групповом этапе, заняв первое место после уверенных побед над Южной Кореей и Того (обе встречи 2:0) и ничьей с будущим финалистом – Францией (0:0). Победа в группе позволила подопечным Коби Куна сыграть в плей-офф не со звездной Испанией, а с дебютантом Чемпионатов Мира – Украиной. В основное время того матча команда снова ни разу не пропустила. Но вот серию пенальти швейцарцы запомнят надолго. Тот вечер в Кельне подарил стране кантонов невероятное разочарование, а украинец Александр Шовковский стал единственным вратарем в истории, который не пропустил ни одного гола в серии пенальти на Чемпионатах Мира. 3:0 по итогам одиннадцатиметровых ударов и свой реальный шанс повторить лучшие результаты на мундиалях Швейцария упустила.

После Чемпионата Мира в Германии Швейцария является постоянным участников мундиалей. Кампания 2010 года в ЮАР оказалась весьма неудачной. После стартовой победы над испанцами (1:0), "красно-белые" проиграли сборной Чили (1:0) и хорошенько сконфузились в решающем матче с Гондурасом, раскатав с североамериканской сборной унылые нули.

Через 4 года в Бразилии команда выступила гораздо лучше и опять замахнулась на повторение своего исторического максимума. Но, как и в случае с 2006, "красно-белым" не хватило самой малости. На групповом этапе швейцарцы вынесли старый знакомый Гондурас 3:0 и вырвали важнейшую победу на последних секундах у Эквадора (2:1, красивейший второй гол забил Сеферович). А вот на Францию силенок немного не хватило – 2:5, при этом по ходу матча представители страны кантонов проигрывали 5:0. В плей-офф команда Оттмара Хитцфельда еще раз доказала, что ей очень "везет" на встречи с будущими финалистами. В матче с Аргентиной швейцарцы сопротивлялись, как могли, но на 118 минуте Анхель ди Мария все-таки похоронил надежды "красно-белых" на четвертьфинал.

Отбор на Чемпионат Мира 2018

В отборе на Чемпионат Мира Швейцария играла в одной группе с Португалией, Венгрией, Фарерскими островами, Латвией и Андоррой. В 9 матчах группы команда Владимира Петковича одержала 9 побед с общим счетом 23:5, но в последнем туре проиграла Португалии 2:0 и из-за худшей статистики забитых и пропущенных голов уступила "особенным" первое место в секстете.

В плей-офф подопечным Петковича предстояло сыграть с Северной Ирландией. В первом матче в Белфасте "красно-белые" одержали гостевую победу благодаря единственному голу Рикардо Родригеса с пенальти. Домашний же матч в Базеле швейцарцы свели к ничьей 0:0, которая позволила им упаковывать чемоданы и покупать билеты на рейсы в Россию.

Окончательная заявка на Чемпионат Мира

Вратари: Роман Бюрки ("Боруссия Д", Германия), Ивон-Ландри Мвого ("РБ Лейпциг", Германия), Янн Зоммер ("Боруссия М", Германия);

Защитники: Мануэль Аканджи ("Боруссия Д", Германия), Йоан Джуру ("Антальяспор", Турция), Нико Эльведи ("Боруссия М", Германия), Михаэль Ланг ("Базель", Швейцария), Штефан Лихтштайнер ("Ювентус", Италия), Жак-Франсуа Мубандже ("Тулуза", Франция), Рикардо Родригес ("Милан", Италия), Фабиан Шер ("Депортиво", Испания);

Полузащитники: Валон Бехрами ("Удинезе", Италия), Блерим Джемаили ("Болонья", Италия), Желсон Фернандеш ("Айнтрахт", Германия), Ремо Фройлер ("Аталанта", Италия), Шердан Шакири ("Сток Сити", Англия), Гранит Джака ("Арсенал", Англия), Стивен Цубер ("Хоффенхайм", Германия), Денис Закария ("Боруссия М", Германия);

Нападающие: Йосип Дрмич ("Боруссия М", Германия), Брель Эмболо ("Шальке", Германия), Марио Гавранович ("Динамо З", Хорватия), Харис Сеферович ("Бенфика", Португалия).

Оптимальный состав:

Зоммер – Лихтштайнер, Аканджи, Эльведи, Родригес – Джака, Закария – Шакири, Джемаили, Цубер – Эмболо.

Ключевой игрок

Краеугольным камнем в игре сборной Швейцарии при Владимира Петковиче является, конечно же, полузащитник лондонского "Арсенала" Гранит Джака. В 2017 году "опорник" признавался лучшим игроком Швейцарии. Главным заданием Джаки в отборочной кампании было цементирование центра поля, с чем швейцарец косоварского происхождения успешно справился. Об этом говорит и статистика – сборная пропустила всего 7 мячей в 12 матчах отбора (что интересно, 4 из 7 голов на счету сборной Венгрии, вот уж неудобный соперник). Но кроме этого Джака успел забить 2 гола в квалификации – больше только у Сеферовича (4) и Лихтштайнера (3).

Главными преимуществами Джаки являются его точные передачи - как длинные, так и короткие, - а также дальние удары. Оба этих компонента действительно важны, ведь Джака очень часто играет роль дирижера, связывая переднюю и заднюю линии сборной. А при подключении в атаку может застать голкипера врасплох и снять паутину с одной из "девяток" ворот. Пару лишних голов в таком стиле не будут лишними ни одной команде.

Тренер

Швейцарскую сборную возглавляет 54-летний отечественный специалист боснийского происхождения Владимир Петкович. Он принял команду в августе 2014 года после ухода Оттмара Хитцфельда и успешно провел на посте главного тренера 40 матчей, 25 из которых завершились победами. Петкович уже выводил Швейцарию на крупный турнир. В 2016 году "красно-белые" под его руководством пробились на Чемпионат Европы и дошли до 1/8 финала, проиграв в серии пенальти звездной сборной Польши.

Петкович очень хорошо знаком со швейцарским футболом. В период с 1997 по 2012 года специалист успел потренировать 6 швейцарских команд, однако постоянно останавливался в шаге от трофеев.

Свой единственный трофей Петкович выиграл уже в Италии, будучи тренером "Лацио". В сезоне 2012/13 швейцарский специалист смог поднять над головой национальный кубок страны с Апеннинского полуострова.

Перспективы на Чемпионате Мира

На грядущем мундиале Швейцария сыграет в одной группе с Бразилией, Сербией и Коста-Рикой. Конечно, если сравнивать только составы, то ключевой матч этого квартета должен состояться 22 июня, когда Швейцария сразится с Сербией, и именно победитель этой пары должен бы составить компанию Бразилии в плей-офф. Но, глядя на успехи Коста-Рики на прошлом турнире, нельзя отрицать, что североамериканская команда покажет класс и в России. Тогда уж будет совсем интересно. Ну а пока стоит констатировать, что именно Швейцария является главным фаворитом на выход из группы после Бразилии.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

Также не пропустите представление следующих сборных:

Марокко, Австралия, Исландия, Хорватия, Перу, Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея, Бельгия, Англия, Панама, Польша, Сенегал, Колумбия, Япония, Аргентина, Дания, Франция, Иран, Португалия, Испания, Тунис, Саудовская Аравия, Египет.