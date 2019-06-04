Команду Роналдо обвинили в сдаче матча
Команду легендарного бразильского футболиста Роналдо "Вальядолид" обвиняют в сдаче матча. Об этом пишут испанские СМИ.
По информации источника, непосредственно к Роналду, который является президентом и владельцем клуба, претензий нет. В деле замешаны 7 игроков команды, имена которых пока не сообщаются.
Речь идет о матче последнего тура Примеры с "Валенсией". Встреча прошла 18 мая и завершилась в пользу гостей (0:2).
Отметим, что последний тур уже никак не мог повлиять на турнирную позицию команд.
Сообщается, что в организации договорного матча участвовали бывшие испанские футболисты Рауль Браво, Карлос Аранда и Борха Фернандес.
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