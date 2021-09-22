Команду Руни оштрафовали на 12 очков в Чемпионшипе

Фото: инстаграм Руни/Автор неизвестен

"Дерби Каунти", который тренирует экс-форвард сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, подтвердил введение внешнего управления, что привело к снятию с клуба очков.

У команды в турнирной таблице Чемпионшипа будет вычтено 12 очков. Таким образом, на их счету теперь отрицательный баланс -2 очка.

Напомним, что ранее "Дерби" заявил о желании ввести внешнее управление из-за невозможности найти для клуба покупателя. По причине пандемии коронавируса заработки клуба упали на 20 миллионов фунтов.

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