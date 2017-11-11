Команды Гондураса и Австралии сыграли вничью в первом матче плей-офф отбора ЧМ-2018

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Команды Гондураса и Австралии сыграли вничью в первом матче плей-офф отбора ЧМ-2018Национальные команды Гондураса и Австралии провели первый матч межконтинентального квалификационного раунда плей-офф за право участия на ЧМ-2018.

Встреча, проходившая в городе Сан-Педро-Сула, завершилась со счётом 0:0. 

Ответная игра состоится 15 ноября в Сиднее.

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