Команды Гондураса и Австралии сыграли вничью в первом матче плей-офф отбора ЧМ-2018

Национальные команды Гондураса и Австралии провели первый матч межконтинентального квалификационного раунда плей-офф за право участия на ЧМ-2018.

Встреча, проходившая в городе Сан-Педро-Сула, завершилась со счётом 0:0.

Ответная игра состоится 15 ноября в Сиднее.

Читайте: Праздник в Стокгольме: Швеция обыграла Италию | http://soccernews.ru