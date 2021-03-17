Команды Гвардиолы забивает более 100 голов в 12 сезонах подряд

"Манчестер Сити" победил "Боруссию" Менхенгладбах в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Первый из мячей стал для команды Хосепа Гвардиолы сотым в текущем сезоне.

Как сообщает OptaJoe, команды испанского специалиста забивают не менее 100 голов во всех 12 последних сезонах, начиная с первого сезона Гвардиолы в "Барселоне" в 2008-м году.

Всего за 686 матчах, клубы, которые тренировал испанец, забили 1718 голов в ворота соперников.

Напомним, что до "Манчестер Сити" специалист работал в "Баварии" и "Барселоне".