Команды Гвардиолы забивает более 100 голов в 12 сезонах подряд
"Манчестер Сити" победил "Боруссию" Менхенгладбах в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Первый из мячей стал для команды Хосепа Гвардиолы сотым в текущем сезоне.
Как сообщает OptaJoe, команды испанского специалиста забивают не менее 100 голов во всех 12 последних сезонах, начиная с первого сезона Гвардиолы в "Барселоне" в 2008-м году.
Всего за 686 матчах, клубы, которые тренировал испанец, забили 1718 голов в ворота соперников.
Напомним, что до "Манчестер Сити" специалист работал в "Баварии" и "Барселоне".
Читать также: Гвардиола вышел на 4-е место по числу побед в Лиге Чемпионов | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18