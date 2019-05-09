Команды из Англии 7 раз побеждали в матче Лиги Чемпионов, уступая в 2 и более голов. Это абсолютный рекорд турнира

В ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" в гостях взял верх над "Аяксом" (3:2).

К перерыву "шпоры" проигрывали со счётом 0:2, но во втором тайме забили трижды и одержали итоговую победу.

Как сообщает Opta, теперь в активе английских команд 7 выигранных матчей ЛЧ, в которых они уступали с разницей в 2 и более голов.

Это абсолютный рекорд турнира. У ближайшего преследователя по данному показателю (источник название страны не указывает - примечание Soccernews) не более трёх таких волевых побед.

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