Команды из Англии 7 раз побеждали в матче Лиги Чемпионов, уступая в 2 и более голов. Это абсолютный рекорд турнира

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Команды из Англии 7 раз побеждали в матче Лиги Чемпионов, уступая в 2 и более голов. Это абсолютный рекорд турнира

В ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" в гостях взял верх над "Аяксом" (3:2).

К перерыву "шпоры" проигрывали со счётом 0:2, но во втором тайме забили трижды и одержали итоговую победу.

Как сообщает Opta, теперь в активе английских команд 7 выигранных матчей ЛЧ, в которых они уступали с разницей в 2 и более голов.

Это абсолютный рекорд турнира. У ближайшего преследователя по данному показателю (источник название страны не указывает - примечание Soccernews) не более трёх таких волевых побед.

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2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
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