Команды из Англии, Германии, Испании и Италии одновременно сыграют в полуфинале Лиги Чемпионов впервые за 37 лет

В полуфиналах текущего розыгрыша Лиги Чемпионов "Бавария" сыграет с "Реалом", а "Ливерпуль" с "Ромой".

Стоит отметить, что команды из Англии, Германии, Испании и Италии одновременно сыграют в самом престижном еврокубковом турнире впервые за 37 лет.

Напомним, что в 1981 году в полуфиналах Кубка европейских чемпионов "Ливерпуль" одолел "Баварию", а "Реал" взял верх над "Интером". А в финале "красные" победили "сливочных" со счётом 1:0 и выиграли турнир.

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