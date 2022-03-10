Команды Месси второй сезон подряд вылетают из Лиги Чемпионов в 1/8 финала

Фото твиттер ПСЖ

Мадридский "Реал" выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов, победив по сумме двух встреч со счётом 3:2.

Таким образом, команды Лионеля Месси второй сезон подряд вылетают из главного еврокубка в 1/8 финала.

В прошлом розыгрыше "Барселона" с аргентинцем в составе также прекратила участие в турнире на указанной стадии, уступив ПСЖ.

Также стоит отметить, что в последний раз Месси попадал в финал ЛЧ в сезоне 2014/15. То есть он не доходит до решающего поединка уже 7 лет кряду.

Не пропустите: Месси впервые за 15 лет не забил в плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru