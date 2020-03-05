Команды Моуринью в 89% случаев проигрывают в серии пенальти

Судя по статистике, серии пенальти - слабая сторона команд Жозе Моуринью.

Согласно данным Gracenote Live, португальский специалист проиграл в 8 из 9 случаев, если победителя приходилось выявлять путём пробивания 11-метровых ударов.

Исключением стал только миланский "Интер", который Моуринью возглавлял с 2008 по 2010 год.

А вот с "Тоттенхэмом", "Реалом" и "Манчестер Юнайтед" именитый наставник в серии пенальти уступал. Больше всех не повезло "Челси" - 5 таких поражений.

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