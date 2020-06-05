Команды Серии А смогут делать до 5 замен в матчах сезона-2019/20

Теги серия а

Команды Серии А смогут делать до 5 замен в матчах сезона-2019/20

Федерация футбола Италии сообщила, что клубы Серии А смогут проводить до 5 замен в этом сезоне.

Это решение принято, чтобы снизить число травм среди футболистов из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса.

За матч команды смог сделать три замены и в перерыве дважды.

Сезон чемпионата Италии возобновится 20 июня.

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