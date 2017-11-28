Комбаров: "Что-то хрустнуло в спине, поначалу не мог ни дышать, ни говорить"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о своей травме, которую он получил в результате нарушения со стороны хавбека "Зенита" Эмилиано Ригони.

"Шла подача с фланга, пошел бороться, чтобы попытаться выбить мяч. Начал выпрыгивать, чувствую, что сзади прилетает просто огромная масса… Повтор мельком видел – так понимаю, Ригони с разбегу влетел в меня коленом. Что-то хрустнуло в спине. Испугался, подумал: ладно, если только ушиб – уже хорошо. Перелом ребра – терпимо. А вот за позвоночник очень переживал, все мысли были только об этом. Сразу начал шевелить ногами – не отнялись, ничего, всё нормально. Ну и дыхание сбилось, не мог дышать. Там ребята тоже за это испугались.

Поначалу не мог ни дышать, ни говорить. В нокауте не был и слышал, как стали кричать: "Язык, язык!" Находился в полном сознании, просто сделать ничего не мог – как будто парализовало! Ребята пытаются язык достать, на бок перевернуть, а мне больно. Потом чуть задышал, попросил ничего не делать. "У меня всё нормально, только не трогайте сейчас, – говорю. – Чувствую, что-то может не в ту сторону куда-нибудь сместиться. Дайте чуть отлежаться". Хотел встать, чтобы уйти за бровку на своих двоих. Но доктора запретили.

Сейчас двигаться больно, глубокие вдохи делать тяжело. Но это, в принципе, обычное явление при такой травме. Тем более в первые сутки. Думаю, пройдёт два-три дня - и должно всё нормализоваться. Главное, чтобы потом все красиво срослось. Врачи сказали поменьше двигаться, стараться соблюдать покой, чтобы кость начала срастаться. По питанию – никаких рекомендаций, не та травма. Заказали корсет, жду вот, когда доктор привезёт. Пропустить концовку года очень обидно. Нахожусь в хорошей форме, плюс такие игры впереди – и с "Арсеналом" против брата Кирилла, и дерби с ЦСКА, и "Ливерпуль". Досадно, но от повреждений никто не застрахован. Жизнь продолжается, будем восстанавливаться", - приводят слова Комбарова российские СМИ.

Напомним, что 30-летний Комбаров получил перелом ребра и выбыл из строя на месяц.

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