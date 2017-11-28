Комбаров: "Что-то хрустнуло в спине, поначалу не мог ни дышать, ни говорить"
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о своей травме, которую он получил в результате нарушения со стороны хавбека "Зенита" Эмилиано Ригони.
"Шла подача с фланга, пошел бороться, чтобы попытаться выбить мяч. Начал выпрыгивать, чувствую, что сзади прилетает просто огромная масса… Повтор мельком видел – так понимаю, Ригони с разбегу влетел в меня коленом. Что-то хрустнуло в спине. Испугался, подумал: ладно, если только ушиб – уже хорошо. Перелом ребра – терпимо. А вот за позвоночник очень переживал, все мысли были только об этом. Сразу начал шевелить ногами – не отнялись, ничего, всё нормально. Ну и дыхание сбилось, не мог дышать. Там ребята тоже за это испугались.
Поначалу не мог ни дышать, ни говорить. В нокауте не был и слышал, как стали кричать: "Язык, язык!" Находился в полном сознании, просто сделать ничего не мог – как будто парализовало! Ребята пытаются язык достать, на бок перевернуть, а мне больно. Потом чуть задышал, попросил ничего не делать. "У меня всё нормально, только не трогайте сейчас, – говорю. – Чувствую, что-то может не в ту сторону куда-нибудь сместиться. Дайте чуть отлежаться". Хотел встать, чтобы уйти за бровку на своих двоих. Но доктора запретили.
Сейчас двигаться больно, глубокие вдохи делать тяжело. Но это, в принципе, обычное явление при такой травме. Тем более в первые сутки. Думаю, пройдёт два-три дня - и должно всё нормализоваться. Главное, чтобы потом все красиво срослось. Врачи сказали поменьше двигаться, стараться соблюдать покой, чтобы кость начала срастаться. По питанию – никаких рекомендаций, не та травма. Заказали корсет, жду вот, когда доктор привезёт. Пропустить концовку года очень обидно. Нахожусь в хорошей форме, плюс такие игры впереди – и с "Арсеналом" против брата Кирилла, и дерби с ЦСКА, и "Ливерпуль". Досадно, но от повреждений никто не застрахован. Жизнь продолжается, будем восстанавливаться", - приводят слова Комбарова российские СМИ.
Напомним, что 30-летний Комбаров получил перелом ребра и выбыл из строя на месяц.
Не пропустите: "Спартак" опубликовал информацию по травме Комбарова. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-7 лучших линий защиты текущего сезона
-
В погоне за очередным рекордом: "Манчестер Сити" против "Саутгемптона"
-
"Челси" принимает "Суонси" на "Стэмфорд Бридж"
-
Теперь на "Камп Ноу": "Барселона" принимает "Мурсию" в ответном поединке Кубка Испании
-
Без нервов не обойдется: "Ливерпуль" навестит негостеприимный "Сток Сити"
Лента новостей
-
Президент "Локомотива": "Абсолютно не беспокоит возвращение "Спартака" в чемпионскую гонку"
-
Эллардайс возглавил "Эвертон"
-
"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро
-
Игуаин может восстановиться к матчу с "Наполи"
-
"Барселона" заинтересовалась Виллианом
-
Лунев может сыграть с "Уралом"
-
"Зенит" готов заплатить за Смолова 20 миллионов евро
-
Бэйл: "Было приятно вернуться на поле"
-
Рейнгольд: "Ощущение такое, что Манчини просто пофиг на игру"
-
Гильерме: "Восстанавливаюсь быстро, но до конца года не сыграю"
-
Бранислав Иванович поработал на доставке пиццы
-
Ургант станет ведущим шоу жеребьевки ЧМ-2018
-
Будущий наставник "Эвертона" Эллардайс уступает по числу матчей в АПЛ только Фергюсону, Венгеру, Реднаппу и Мойесу
-
Московские клубы поборются за нападающего "Тосно" Маркова
-
Левандовски: "Возможно, причиной большого количества мышечных травм являются тренировки Анчелотти"
-
Ди Мария отклонил выгодное предложение из Китая ради перехода в январе в европейский топ-клуб
-
На Луиса Энрике появился новый претендент
-
Манчини назвал лучших молодых игроков РФПЛ
-
Гризманн отклонил предложения Гвардиолы, "Тоттенхэма" и ПСЖ
-
Рамос потребовал от Переса отказаться от одной из возможных зимних покупок
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|18
|39
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|33
|3
|ЦСКА Москва
|18
|32
|4
|Спартак Москва
|18
|31
|5
|Краснодар
|18
|30
|6
|Ахмат
|18
|25
|7
|Уфа
|18
|24
|8
|Урал
|18
|24
|9
|Арсенал Тула
|18
|24
|10
|Ростов
|18
|22
|11
|Амкар
|18
|21
|12
|Рубин
|18
|20
|13
|Тосно
|18
|20
|14
|Динамо Москва
|18
|16
|15
|Анжи
|18
|16
|16
|СКА Хабаровск
|18
|12