Комбаров: "Глушаков - лидер. Он всегда за команду"
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился мнением о капитане команды Денисе Глушакове.
"Действительно лидер. Человек, который всегда за команду, всегда может пойти к руководству и тренеру", - приводят слова Комбарова российские СМИ.
Также о Глушакове высказались вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко.
"Он стал злее, наверное, потому что ситуация вокруг команды не всегда хорошая, и ему приходится где-то отбиваться от каких-то нападок. Броня у него побольше стала", - сказал Ребров.
"Он выходит и забивает. Тому же «Локомотиву» вышел и забил при свисте трибун. Это показывает его характер, что он не сломлен", - заявил Ещенко.
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|Спартак Москва
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|Арсенал Тула
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|Ростов
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|Оренбург
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|Ахмат
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|10
|Урал
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|Рубин
|28
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|Динамо Москва
|29
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|Уфа
|29
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|Анжи
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