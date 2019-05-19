Комбаров: "Глушаков - лидер. Он всегда за команду"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился мнением о капитане команды Денисе Глушакове.

"Действительно лидер. Человек, который всегда за команду, всегда может пойти к руководству и тренеру", - приводят слова Комбарова российские СМИ.

Также о Глушакове высказались вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко.

"Он стал злее, наверное, потому что ситуация вокруг команды не всегда хорошая, и ему приходится где-то отбиваться от каких-то нападок. Броня у него побольше стала", - сказал Ребров.

"Он выходит и забивает. Тому же «Локомотиву» вышел и забил при свисте трибун. Это показывает его характер, что он не сломлен", - заявил Ещенко.

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