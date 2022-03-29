Комбаров готов бесплатно играть за "Спартак"

Фото: твиттер Комбарова\Автор неизвестен

Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров сказал, что готов вернуться в московский клуб на любых условиях.

"Однозначно принял бы предложение "Спартака".

Потому что "Спартак" - это мой клуб. Я провел там большую часть своей профессиональной карьеры. Были и тяжелые моменты, и счастливые, и чемпионство. Я люблю "Спартак". Ни о каких бы деньгах речи не шло.

Готов был бы играть бесплатно? Да, почему бы нет. Желание есть", - сказал Комбаров для проекта "Ответь по-братски".

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