Комбаров готов бесплатно играть за "Спартак"
Фото: твиттер Комбарова\Автор неизвестен
Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров сказал, что готов вернуться в московский клуб на любых условиях.
"Однозначно принял бы предложение "Спартака".
Потому что "Спартак" - это мой клуб. Я провел там большую часть своей профессиональной карьеры. Были и тяжелые моменты, и счастливые, и чемпионство. Я люблю "Спартак". Ни о каких бы деньгах речи не шло.
Готов был бы играть бесплатно? Да, почему бы нет. Желание есть", - сказал Комбаров для проекта "Ответь по-братски".
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