Комбаров хочет увидеть ничью в матче ЦСКА - "Зенит"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал предстоящий поединок ЦСКА - "Зенит".

"Это наши прямые конкуренты. Пусть, например, сыграют вничью. Но нам важнее брать свои очки" - приводят слова Комбарова российские СМИ.

Матч между ЦСКА и "Зенитом" состоится 22 октября.

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