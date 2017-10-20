Комбаров хочет увидеть ничью в матче ЦСКА - "Зенит"

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Комбаров хочет увидеть ничью в матче ЦСКА - "Зенит"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал предстоящий поединок ЦСКА - "Зенит".

"Это наши прямые конкуренты. Пусть, например, сыграют вничью. Но нам важнее брать свои очки" - приводят слова Комбарова российские СМИ.

Матч между ЦСКА и "Зенитом" состоится 22 октября.

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комментарии
Филипп

Как бы вы вничью завтра не сыграли с Амкаром. А уж Зенит точно выиграет в воскресенье.

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