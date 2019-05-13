Комбаров и Ещенко продолжат выступать за "Спартак"

Защитники "Спартака" Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров, по всей видимости, не покинут клуб в летнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, руководство московского клуба приняло решение сохранить обоих игроков. Контракт 32-летнего Комбарова со "Спартаком" действителен до лета 2020 года.

Что касается 35-летнего Ещенко, то его соглашение истекает ближайшим летом. Таким образом, "красно-белые" предложат игроку новый контракт.

В нынешнем сезоне "Спартак" занимает четвертое место в чемпионате России после 28 туров.

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