Комбаров: "Каррера отправил Глушакова и Ещенко в дубль абсолютно не за лайк"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, что происходило в раздевалке "красно-белых" во время конфликта между Денисом Глушаковым и Массимо Каррерой.

"Абсолютно не за лайк Глушакова и Ещенко отправили в дубль. Лайк был предлогом. Сами знаете, какая ситуация была на тот момент, между Денисом и тренером разгорался открытый конфликт. И Денис высказывался в сети, и тренер внутри команды делал жизнь Дениса, скажем так, не очень сладкой. Каким образом? Психологические вещи. Допустим, человек с тобой общается или просто здоровается, и вдруг он начинает не общаться и не здороваться. Это условно, не утверждаю, что это было так.

Выживал ли Каррера Глушакова из "Спартака"? Тренер хотел других отношений в команде, а лайки стали поводом. Вот Ещенко попал в эту ситуацию по несчастливой случайности в силу своей беззаботности и распахнутой души. Я даже не уверен, что Ещенко понял контекст того стихотворения, и вообще, читал ли он его. Я сам иногда ставлю лайк, просто увидев знакомого человека на фотографии и не читая сам пост. А внутри может быть жесть. Возможно, и в случае Ещенко это было так. Что касается Дениса, то я до сих пор не знаю, целенаправленно он лайкал тот пост или нет", - сказал Комбаров.

Напомним, что скандал произошёл в сентябре 2018 года. Глушаков и Ещенко лайкнули стихотворение артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.

Итальянский тренер отправил обоих футболистов в дубль. В основу они вернулись только после увольнения наставника в октябре.

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