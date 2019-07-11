Комбаров: "Каррера первые полгода был вообще идеален, а потом ситуация поменялась"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился воспоминаниями о совместной работе с итальянским тренером Массимо Каррерой.

"Каррера первые полгода чемпионского сезона был вообще идеален. Подходил к нам, советовался, спрашивал, как лучше сделать. А потом ситуация поменялась. У него заболело колено, и он перестал нас тренировать.

Он это так объяснил. Всё кардинально изменилось. Идёт тренировка, а Массимо весь в телефоне и постоянно кому-то звонит. Мы решили командой собраться и подойти к тренеру. Спрашиваем, может, это мы что-то не то сделали? Что происходит? Он ответил, что у него просто болит колено", - сказал Комбаров.

32-летний футболист провёл в "Спартаке" 9 сезонов, а этим летом ушёл на правах свободного агента в "Крылья Советов".

Каррера возглавлял "красно-белых" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством "народная команда" выиграла чемпионат и Суперкубок России.

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