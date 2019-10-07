Комбаров: "Медики и учителя должны получать больше. Не 30 тысяч, а 100 минимум"

2 Теги крылья советовдмитрий комбаров

Комбаров: "Медики и учителя должны получать больше. Не 30 тысяч, а 100 минимум"Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал важную проблему России. Об этом сообщает Sport24.

"Я от политики далек. Это серьезная тема, на которую может последовать соответствующая реакция.

Зарплаты врачей и учителей большая проблема нашей страны. Такие зарплаты маленькие… Но еще раз: если бы я в политике разбирался, то мог бы что-то сказать.

Хотя, конечно, считаю - медики и учителя должны получать больше. Не 30 тысяч, а сто минимум. Но от меня здесь ничего не зависит", - сказал Комбаров

Футболист в этом сезоне участвовал в 11 матчах за "Крылья Советов", не отметившись результативными действиями.

Самарский клуб занимает 11 место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.

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Комментарии

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saodatzenko

а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А какую зарплату получает Пьянь?

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