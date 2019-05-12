Комбаров может перейти в "Арсенал"



Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров может стать игроком тульского "Арсенала", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, "Арсенал" является фаворитом в борьбе за Комбарова. Стоит отметить, что за этот клуб выступает брат-близнец Дмитрия - Кирилл. Также футболист входит в сферу интересов "Ростова" и "Урала".

В нынешнем сезоне 32-летний Комбаров провел за "Спартак" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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