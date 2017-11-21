Комбаров: "Наверное, "Спартаку" не повезло"



Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал домашнюю ничью с "Марибором" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Не знаю, чего не хватило. Не повезло, наверное. Здесь можно сказать и о везении "Марибора", и о потере концентрации. Всю игру владели инициативой, имели моменты, но опять забили только один гол. "Марибор" плотно сел в оборону с начала матча. В перерыве мы внесли коррективы и во втором тайме стали создавать хорошие моменты. Рома Зобнин вышел после травмы, горит желанием играть, набирает форму. Он оживил правый фланг, появились моменты, подачи в его исполнении", - сказал Комбаров в эфире программы "Все на футбол".

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