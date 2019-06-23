Комбаров назвал причину ухода из "Спартака"

Теги спартак москвадмитрий комбаров

Комбаров назвал причину ухода из "Спартака"
Защитник Дмитрий Комбаров рассказал, почему он принял решение уйти из "Спартака".

"Я уже говорил и повторюсь: конечно, неприятно уходить из "Спартака", но меня не устраивает роль второго плана. С этой точки зрения, наверное, не жалею об уходе. Сейчас это для меня новый вызов, новые эмоции, новый какой-то виток в карьере, который, надеюсь, даст мне новый импульс", - приводят слова Комбарова российские СМИ.

32-летний Комбаров выступал за "Спартак" с 2010 по 2019 годы. Всего за "красно-белых" он провел 274 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 44 результативные передачи. В составе московского клуба Комбаров становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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