Комбаров не поможет "Крыльям Совета" в оставшихся матчах осенней части РПЛ

Теги дмитрий комбаровтравмыкрылья советов

Комбаров не поможет "Крыльям Совета" в оставшихся матчах осенней части РПЛ

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте самарцев.

32-летний футболист был травмирован в матче 15-го тура с "Рубином" (0:0). Игрок уже пропустил матчи со "Спартаком" (0:2) и ЦСКА (1:0). Два следующих матча чемпионата Комбаров также пропустит.

Стоит отметить, что до конца 2019 года также выбыл полузащитник "Крыльев" Паул Антон.

В этом сезоне Комбаров участвовал в 14 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Не пропустите: Украинский футболист рассказал, почему не перешел в "Крылья Советов" в 2016 году| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" потерял шансы на еврокубковую весну

"Локомотив" потерял шансы на еврокубковую весну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 Краснодар Краснодар 17 33
4 Ростов Ростов 17 30
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
7 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
8 Урал Урал 17 20
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
10 Оренбург Оренбург 17 19
11 Уфа Уфа 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов