Комбаров не поможет "Крыльям Совета" в оставшихся матчах осенней части РПЛ

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте самарцев.

32-летний футболист был травмирован в матче 15-го тура с "Рубином" (0:0). Игрок уже пропустил матчи со "Спартаком" (0:2) и ЦСКА (1:0). Два следующих матча чемпионата Комбаров также пропустит.

Стоит отметить, что до конца 2019 года также выбыл полузащитник "Крыльев" Паул Антон.

В этом сезоне Комбаров участвовал в 14 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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