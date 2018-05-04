Комбаров не сыграет с ЦСКА

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Комбаров не сыграет с ЦСКА

Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров не поможет своей команде в матче 29-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Как сообщают российские СМИ, 31-летний футболист не успевает восстановиться после травмы голеностопа к поединку с армейцами.

Напомним, что матч ЦСКА - "Арсенал Тула" состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени. 

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