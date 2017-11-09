Комбаров: "Никто не боится Месси"

Защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров высказался в преддверии товарищеского матча против национальной команды Аргентины.

"Все ребята готовы. У Аргентины много вертикальных передач и подключений защитников. Тренеры решат, играть нам от обороны или нет. Не знаю, выйду ли против Аргентины. Месси нечасто приезжает в Россию, тем более на открытие "Лужников". Но никто не боится Месси. Это футбол" - сказал Комбаров.

Напомним, что сборная России сыграет с Аргентиной в Москве 11 ноября.

Не пропустите: Нойштедтер: "Не нужно концентрироваться на одном Месси". | http://soccernews.ru