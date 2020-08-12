Комбаров объяснил, почему не голосовал по поправкам в конституцию

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Комбаров объяснил, почему не голосовал по поправкам в конституцию

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал, принял ли участие в голосовании по поправкам в конституцию России.

"Ходил ли на голосование по поправкам в конституцию? Нет. Для голосования за такие серьёзные вещи нужно изучить конституцию. Прочитать полностью и не один раз, наверное. Плюс пообщаться с людьми, которые более компетентны в этом вопросе и уже после этого принять решение - идти или нет, а если голосовать, то как. Я серьёзно не изучал этот вопрос, не читал новые поправки и считаю, что было бы нечестно идти голосовать, не зная материала", - цитирует Комбарова "Чемпионат".

33-летний футболист перешел в "Крылья Советов" 26 июня 2019 года на правах свободного агента.

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