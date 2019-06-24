Комбаров перейдет в "Крылья Советов"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отправится на сбор с "Крыльями Советов", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист отправится с самарским клубом без контракта. Решение о заключении соглашения будет принято по итогам сбора.

Напомним, что 32-летний Комбаров покинул "Спартак" после девяти лет выступлений за "красно-белых". В данный момент он является свободным агентом.

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