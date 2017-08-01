Комбаров: "Под Лигу чемпионов "Спартаку" нужно усиление"

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Комбаров: "Под Лигу чемпионов "Спартаку" нужно усиление"Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров считает, что его команде нужно задуматься об усилении состава.

"Что касается усиления состава, о котором говорил Каррера на послематчевой пресс-конференции, мне тяжело об этом судить. Это дело тренерского штаба и селекционного отдела клуба.

Наверное, под Лигу чемпионов нужно усиление. Но не игроками на перспективу, а топовыми футболистами.

Играть на три фронта всегда тяжело, нужна ротация состава", - отметил футболист.

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