Комбаров поделился мнением о работе Кононова в "Спартаке"
Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал, что думает об отставке главного тренера "Спартака" Олега Кононова. Об этом информирует Sport24.
"Главное - отсутствие результата. Плюс "Спартак" - это та команда, где давление болельщиков влияет на многие факторы. Это касается и решений руководства, и самого тренера. Не будь такого давления, возможно, Олег Георгиевич не подал бы в отставку. Но главное - это, конечно, результат", - сказал Комбаров.
После 12 туров чемпионата России "Спартак" занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов.
53-летний специалист покинул стан красно-белых 30 сентября 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды.
Ранее сообщалось, что Кононов может возглавить московское "Динамо", которое недавно покинул Дмитрий Хохлов, или ПАОК.
Комбаров выступал в "Спартаке" с 2010 по 2019 год.
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
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|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8