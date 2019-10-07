Комбаров поделился мнением о работе Кононова в "Спартаке"

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал, что думает об отставке главного тренера "Спартака" Олега Кононова. Об этом информирует Sport24.

"Главное - отсутствие результата. Плюс "Спартак" - это та команда, где давление болельщиков влияет на многие факторы. Это касается и решений руководства, и самого тренера. Не будь такого давления, возможно, Олег Георгиевич не подал бы в отставку. Но главное - это, конечно, результат", - сказал Комбаров.

После 12 туров чемпионата России "Спартак" занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов.

53-летний специалист покинул стан красно-белых 30 сентября 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ранее сообщалось, что Кононов может возглавить московское "Динамо", которое недавно покинул Дмитрий Хохлов, или ПАОК.

Комбаров выступал в "Спартаке" с 2010 по 2019 год.

Не пропустите: Кононов ведет переговоры с греческим клубом| http://soccernews.ru