Комбаров подтвердил свой переход в "Крылья Советов"

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Комбаров подтвердил свой переход в "Крылья Советов"
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров подтвердил информацию о своем переходе в "Крылья Советов".

"Моя новая команда – "Крылья Советов". Рад приступить к работе в ней! Приложу все усилия для достижения максимального результата", – написал Комбаров в своем Instagram, сфотографировавшись в тренировочной футболке самарского клуба.

32-летний Комбаров являлся свободным агентом после того, как покинул "Спартак". Поэтому он достался "Крыльям" бесплатно.

В минувшем сезоне футболист провел 19 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, в которых забил один гол.

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