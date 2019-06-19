Комбаров, покинувший "Спартак", поделился мнением о Кононове



Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров высказал свое мнение о главном тренере "красно-белых" Олеге Кононове.

"Болельщики многого не видят. Он профессионал своего дела. Тренер многое анализирует, штудирует прессу", - приводят слова Комбарова российские СМИ.

53-летний Кононов возглавил "Спартак" в ноябре прошлого года, сменив на посту наставника клуба Массимо Карреру. Под руководством Кононова "Спартак" финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге, вылетел из Кубка России на стадии четвертьфинала, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.

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