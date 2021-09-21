Комбаров предположил, почему "Спартак" до сих пор не уволил Виторию
Фото инстаграм Дмитрия Комбарова
Бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался о положении главного тренера "красно-белых" Руя Витории.
"Явно нужно что-то менять. Я бы на месте руководства намного раньше начал задумываться о смене главного тренера. Результат сам за себя говорит. Я не понимаю даже, что проповедует этот тренер. Замены - это отдельный разговор. Проигрываем в конце, а он убирает Джикию. Не знаю, что внутри происходит там. Может его увольнять слишком дорого, поэтому всё так.
Витория пришёл и ему не дали сделать своих покупок, он пришёл в команду, где под него ничего сделано не было. С этой стороны его можно понять. Но идёт большая игра, "Спартак" - это миллионы болельщиков, так что жалеть здесь никого не надо", - сказал Комбаров.
Контракт Витории со "Спартаком" рассчитан до 2023 года. После назначения португальца команда проиграла 7 из 11 официальных матчей.
Не пропустите: "Спартак" сделал заявление о будущем Руя Витории. | http://soccernews.ru
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