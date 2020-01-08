Комбаров продемонстрировал на арбузе навыки боксера

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров показал, как он ударом кулака разбивает арбуз.

"Пробуем на вкус тайский арбуз", - написал Комбаров в Instagram, прикрепив видео с ударом.

32-летний Комбаров выступает за "Крылья Советов" с лета 2019 года, перейдя в самарский клуб из московского "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за самарцев 14 матчей в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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