Комбаров прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в ЛЕ

Фото: инстаграм Комбарова/Автор неизвестен

Экс-футболист московского "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал поражение красно-белых в матче с "Легией" (0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

"У "Спартака" было много хороших моментов. Та же проблема, что и у "Зенита" – реализация.

Голевой момент "Легии" даже не хочется обсуждать, уже вся страна эти ошибки обмусолила. Это индивидуальная ошибка, недостаток концентрации.

Надо было реализовывать свои моменты. На таком уровне реализация не должна быть такой слабой.

Не стал бы говорить, что результат позорный. Поражение – это всегда плохо, тем более перед дерби. Но разве "Спартак" первый раз проигрывает?

Или наши команды в последнее время накормили нас победами в еврокубках? "Легия" в нашем чемпионате спокойно бы боролась за топ-5.

Сейчас первая игра в группе, у "Спартака" ничего еще не потеряно", – сказал Комбаров.

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