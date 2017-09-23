Комбаров прокомментировал продление контракта со "Спартаком"
Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал продление контракта со своим клубом.
"Я очень рад, что переподписал контракт с родной командой. Для меня это огромная честь. Нахожусь здесь уже семь лет и через многое прошёл вместе со "Спартаком". Хочется продолжить добиваться успехов, завоевать трофеи. В моей копилке золото чемпионата России и Суперкубок. Хочется отстоять чемпионство и побороться за Кубок. Здорово будет разнообразить коллекцию ещё и кубком страны. Плюс важно в целом соответствовать требованиям "Спартака" и современного футбола, особенно на европейской арене. Будем идти вместе с командой к новым победам и совершенствоваться. Приложим максимум усилий, чтобы оправдать ожидания болельщиков. Мы ими гордимся" - сказал 30-летний футболист.
Напомним, что Комбаров заключил со "Спартаком" контракт до 2020 года.
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