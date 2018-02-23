Комбаров прокомментировал смерть полицейского в Бильбао

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Комбаров прокомментировал смерть полицейского в Бильбао

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался по поводу смерти полицейского в Бильбао в результате беспорядков, которые устроили болельщики "красно-белых" и "Атлетика".

"После игры в раздевалке нам сказали о беспорядках. Но подробностей я не знаю. По той информации, что до нас донесли, наши фанаты в этом не участвовали. Если это так, не надо катить бочку на них" - сказал Комбаров.

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