Комбаров пропустит матч с "Зенитом", участие Адриано пока под вопросом

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Комбаров пропустит матч с "Зенитом", участие Адриано пока под вопросом

Московский "Спартак" отчитался о состоянии футболистов, которые в последнее время испытывали проблемы со здоровьем.

Как сообщает официальный твиттер "красно-белых", на сегодняшней тренировке Роман Зобнин работал в общей группе, Луис Адриано также занимался вместе с командой, а вот Дмитрий Комбаров тренировался в зале.

В связи с этим, Комбаров пропустит матч второго тура Кубка "Матч Премьер" против "Зенита", участие Адриано пока под вопросом, Зобнин сможет сыграть.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится сегодня, 25 января, в 18:30 по московскому времени.

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