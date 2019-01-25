Комбаров пропустит матч с "Зенитом", участие Адриано пока под вопросом
Московский "Спартак" отчитался о состоянии футболистов, которые в последнее время испытывали проблемы со здоровьем.
Как сообщает официальный твиттер "красно-белых", на сегодняшней тренировке Роман Зобнин работал в общей группе, Луис Адриано также занимался вместе с командой, а вот Дмитрий Комбаров тренировался в зале.
В связи с этим, Комбаров пропустит матч второго тура Кубка "Матч Премьер" против "Зенита", участие Адриано пока под вопросом, Зобнин сможет сыграть.
Матч "Зенит" - "Спартак" состоится сегодня, 25 января, в 18:30 по московскому времени.
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|17
|28
|6
|Рубин
|17
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|Ростов
|17
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|8
|Ахмат
|17
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|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
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|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10