Комбаров рассказал, как в "Крыльях Советов" договаривались о снижении зарплат

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров прокомментировал сокращение зарплаты в клубе на 40% из-за пандемии коронавируса.

"В "Крыльях Советов" нам предложили пойти на снижение зарплаты, клуб попросил пойти навстречу. Мы вошли в эту ситуацию. Неправильно будет сказать, что мы торговались, мы договаривались, и в итоге все согласились на 40 процентов. В этой ситуации тяжелее всего приходится бюджетным клубам, но нам объяснили, что эти деньги пойдут на зарплаты врачам. Так что мы помогли региону и клубу", - цитирует Комбарова "Матч ТВ".

Отметим, что на данный момент все футбольные чемпионаты отменены из-за пандемии коронавируса, кроме чемпионата Беларуси.

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