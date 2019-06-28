Комбаров рассказал о чемпионском сезоне "Спартака" под руководством Карреры



Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался об экс-наставнике "красно-белых" Массимо Каррере.

"Уже довольно много времени прошло с тех пор, как он ушел из команды. У него были сильные тренерские качества - он был очень эмоциональный, заряжал нас в раздевалке. Вспоминаю совместный сезон чемпионский - есть что вспомнить", - приводят слова Комбарова российские СМИ.

Напомним, что 55-летний Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под руководством итальянского специалиста клуб становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Наставник был отправлен в отставку 22 октября 2018 года после домашнего поражения от тульского "Арсенала" (2:3).

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