Комбаров рассказал о дружбе с Глушаковым

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Комбаров рассказал о дружбе с Глушаковым

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров дал понять, что скандалы вокруг его партнёра по команде Дениса Глушакова никак не влияют на их дружбу.

"Я много чего говорил и советовал Глушакову. Иногда некоторые вещи выходят из-под контроля, получая большой резонанс. Пресса всё подхватила и раскрутила, он ничего поделать уже не мог. Мы каждый день с ним вместе, постоянно помогаем друг другу: советом, делом. У Дениса сейчас не самая хорошая репутация? Но он же от этого не перестаёт быть моим другом. Я просто знаю всю историю изнутри, чуть больше прессы или ещё кого-то. Поэтому на дружбу всё это не влияет. Какие-то моменты его репутации, возможно, касались и меня, но как без этого - мы всю жизнь дружим", - сказал Комбаров.

Накануне получила подтверждение информация, что Глушаков настраивал своих одноклубников против бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, а также "сливал" данные о проблемах внутри команды.

Руководство "красно-белых" уже поставило задачу новому генеральному директору клуба избавиться от скандального хавбека.

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