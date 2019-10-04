Комбаров рассказал о пользе пива для футболиста

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров порассуждал о том, вредно или полезно для футболистов употребление пива.

"Научно доказано, что бокал пива стандартных размеров никак не влияет на физическое состояние, а на эмоциональном сказывается даже благотворно – помогает расслабиться", - сказал Комбаров.

32-летний футболист присоединился к "Крыльям" минувшим летом на правах свободного агента, в его активе 10 сыгранных матчей.

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