Комбаров рассказал, почему Самедов потерял сознание в матче с "Уралом"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал потерю сознания у хавбека Александра Самедова в игре против "Урала" (2:0).

"Там была борьба, и, по-моему, мяч вышел в аут. Смотрю, Саша упал и лежит без движения. Сначала подумал, что он устал и решил взять паузу, но как-то она затянулась. Понял, что-то здесь не так. Подбежал и увидел, что он без сознания. Прибежал Джикия, и мы стали переворачивать Сашу, чтобы язык не запал.

Потом подошли доктора, дали ему понюхать нашатырь, и он резко пришел в себя. Саня рассказывал, что к нему этот парень, с которым он боролся в воздухе, подошел в перерыве и сказал: "Я ударил тебе лбом прям в затылок". Жуть. Самедов говорил, что такого с ним никогда не было, чтобы он прямо обмяк и отключился" - приводят слова Комбарова российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Спартак" - "Урал". | http://soccernews.ru