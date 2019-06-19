Комбаров: "Решение покинуть "Спартак" навсегда изменит мою жизнь"

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Комбаров: "Решение покинуть "Спартак" навсегда изменит мою жизнь"

Сегодня, 19 июня, защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров досрочно расторг контракт с клубом. В связи с этим футболист написал прощальный пост в инстаграме, в котором поблагодарил всех, кто был рядом с ним на протяжении 9 лет в клубе, а также признался, что решение покинуть красно-белых кардинально изменит его жизнь. 

"Сегодня очень непростой день. День, когда было принято важное решение, которое навсегда изменит мою жизнь. Сегодня расторгнут мой контракт со "Спартаком", где я провёл 9 лет. Клуб, которому я посвятил свои годы и свои победы! За это время я был и капитаном, и членом команды, и стал чемпионом! Я искренне благодарен всем, кто был рядом. Отдельное спасибо руководству клуба, партнёрам по команде, медицинскому штабу и техническому персоналу!

И, конечно же, хочу обратиться к болельщикам: огромное спасибо вам за любовь и поддержку! Вместе мы сможем многое!", - написал Комбаров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня очень непростой день. День, когда было принято важное решение, которое навсегда изменит мою жизнь. Сегодня расторгнут мой контракт со Спартаком, где я провёл 9 лет. Клуб, которому я посвятил свои годы и свои победы! За это время я был и капитаном, и членом команды, и стал Чемпионом! Я искренне благодарен всем, кто был рядом. Отдельное спасибо руководству клуба, партнёрам по команде, медицинскому штабу и техническому персоналу! Спасибо каждому, кто верил в меня и продолжает верить! Слова благодарности хочу сказать своим родителям, своим близким и своей семье. Я и дальше готов и хочу посвящать себя футболу! Оставаться нужным и востребованным. Оправдывать возложенные на меня ожидания. И, конечно же, хочу обратиться к болельщикам: огромное спасибо вам за любовь и поддержку! Вместе мы сможем многое!

Публикация от Дмитрий Комбаров (@kombarov_23)

Ранее "Спартак" на своем YouTube-канале попрощался с футболистом.

В минувшем сезоне игрок участвовал в 13 матчах, в которых забил 1 гол.

А еще: Официально: "Спартак" расторг контракт с Комбаровым | http://soccernews.ru
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