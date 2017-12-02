Комбаров: "Россию можно назвать фаворитом группы"

Защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров поделился мыслями после жеребьёвки группового этапа Чемпионата Мира 2018 года.

Напомним, что российской команде в соперники достались Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.

"У нас хорошая группа. Но на Чемпионате Мира не бывает слабых команд. Будем выходить и играть. У нас очень хороший расклад, если оценивать жеребьёвку и календарь. Думаю, Россию можно назвать фаворитом группы, потому что Россия - хозяйка Чемпионата Мира. Да и в целом оцениваю уровень нашей команды, как очень хороший. Вполне можем составить конкуренцию любой команде" - сказал Комбаров.

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