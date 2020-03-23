Комбаров считает, что пригодился бы нынешнему "Спартаку"

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Комбаров считает, что пригодился бы нынешнему "Спартаку"

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, который ранее играл за "Спартак", заявил, что в нынешней ситуации пригодился бы красно-белым. Об этом сообщает "Р-Спорт".

"Следующий сезон уже должен показать, правильные ли решения были приняты, те ли футболисты были куплены. Считаю, что пригодился бы "Спартаку".

Со "Спартаком" разошлись в дружеских отношениях, сказали "до свидания", но не "прощай", - сказал Комбаров.

Комбаров выступал за "Спартак" с 2010 по 2019 год, после чего перешел в "Крылья Советов".

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