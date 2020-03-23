Комбаров считает, что пригодился бы нынешнему "Спартаку"
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, который ранее играл за "Спартак", заявил, что в нынешней ситуации пригодился бы красно-белым. Об этом сообщает "Р-Спорт".
"Следующий сезон уже должен показать, правильные ли решения были приняты, те ли футболисты были куплены. Считаю, что пригодился бы "Спартаку".
Со "Спартаком" разошлись в дружеских отношениях, сказали "до свидания", но не "прощай", - сказал Комбаров.
Комбаров выступал за "Спартак" с 2010 по 2019 год, после чего перешел в "Крылья Советов".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
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|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
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|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Крылья Советов
|22
|22
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|Ахмат
|22
|20