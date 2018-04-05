Комбаров сможет сыграть с "Анжи"

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров сможет принять участие в матче 25-го тура чемпионата России против "Анжи".

Как сообщают российские СМИ, травма бедра 31-летнего футболиста, которая помешала ему сыграть в кубковой встрече с "Крыльями Советов", не носит серьёзного характера. Отмечается, что левый фулбек "красно-белых" успеет восстановиться к ближайшему поединку.

Напомним, что матч "Анжи" - "Спартак" состоится 8 апреля в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Луис Адриано рассказал, каким он видит идеальное завершение сезона для "Спартака". | http://soccernews.ru