Комбаров сможет сыграть с "Анжи"

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Комбаров сможет сыграть с "Анжи"

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров сможет принять участие в матче 25-го тура чемпионата России против "Анжи".

Как сообщают российские СМИ, травма бедра 31-летнего футболиста, которая помешала ему сыграть в кубковой встрече с "Крыльями Советов", не носит серьёзного характера. Отмечается, что левый фулбек "красно-белых" успеет восстановиться к ближайшему поединку.

Напомним, что матч "Анжи" - "Спартак" состоится 8 апреля в 19:00 по московскому времени.

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