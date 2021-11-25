Комбаров сравнил европейские выступления "Спартака" и "Зенита"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Экс-футболист московского "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился мнением о победе красно-белых в матче против "Наполи" со счетом 2:1 в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Первый тайм хороший: контролировали мяч местами и доходили до чужой штрафной. А когда была концовка тайма, то поймал себя на мысли, что нельзя получать гол в раздевалку. И если это не произойдёт, то шанс победить трехкратно возрастёт. Так и случилось.

Отставку тренера я не хочу обсуждать, потому что это внутренние дела клуба. В чемпионате "Спартак" не показывает результат, но в Европе все наоборот. Тут можно разделиться на два лагеря. Решение за руководством.

"Зенит" набирает свои очки в чемпионате. У них сильнейший состав для РПЛ. Они по объективным причинам покупают дорогих футболистов. Посмотрите, они иногда играют вполсилы, обыгрывая команды из внутреннего чемпионата.

Что же касается игр в Европе, то с кем бы ты там ни играл — это совсем другие скорости, другая подготовка. Уровень сопротивления другой. Наверное, поэтому они еле-еле играют с "Мальмё". Они не успевают перестроиться.

"Спартак" в Европе выглядит лучше, чем "Зенит". "Спартак" много забивает, но, к сожалению, и много пропускает. Пример — домашний матч с "Лестером". Но где-где, а в Лиге Европы видно, как "Спартак" рубится и показывает характер. Друг за друга до конца. И Соболь вон прессинговал в конце матча, на раздутых ногах побежал обратно… И это ключевой фактор побед — побежал, сделал это усилие. Отсюда и позитивный результат", — приводит слова Комбарова "Спорт-экспресс".

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