Комбаров: "В любом случае мы летим в Испанию за победой"

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Комбаров: "В любом случае мы летим в Испанию за победой"Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи".

Игра состоится завтра, 1 ноября.

"Главное не вспоминать первый матч. Мы, конечно, разберем его на теории, как и другие последние встречи соперника. Но это будет совсем другая игра.

В любом случае мы летим в Испанию за победой! Понятно, что "Севилья" будет рвать и метать, но мы серьезно готовимся и отбывать номер точно не намерены", - сказал он.

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