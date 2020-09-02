Комбаров высказался о сексуальной ориентации Роналду и бывших партнеров по "Спартаку"
Бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров, выступающий за самарские "Крылья Советов", поделился мнением о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации в футболе.
"Роналду – гей? Его личное дело. На некоторых людей подозрения - де Зеув и Эберт. Но это со стороны люди говорили, а когда мы собирались общей компанией, командой, они приходили с девчонками, и даже не с одной. Поэтому я думаю, что вряд ли. У де Зеува были там моменты: брови выщипывал, следил за собой, брил ноги, ухаживал за собой. Но он всегда приходил с двумя. И Эберт – то же самое. Поэтому я не знаю", - сказал Комбаров в интервью YouTube-каналу oSporte TV.
33-летний Комбаров выступал за "Спартак" с 2010 по 2019 годы. Также он играл за московское "Динамо".
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