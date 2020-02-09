Комбаров высказался по поводу ухода Соболева в "Спартак"

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров прокомментировал трансфер нападающего Александра Соболева в "Спартак". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Ну, в "Крыльях" еще форварды есть. Надеюсь, весной себя проявят. Как тот же Соболев, от которого летом таких подвигов никто не ждал. А он раскрылся - и вот пошел на повышение", - сказал Комбаров.

Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева у "Крыльев Советов" с правом последующего выкупа.

Отметим, что Комбаров играл в "Спартаке" с 2010 по 2019 год.

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